Julio Alak encabezó este sábado en La Plata un acto con un claro tono electoral

El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, encabezó este sábado en La Plata un acto con un claro tono electoral con el que buscó llevar a otro escalón su candidatura para la intendencia. La candidatura de Alak venía instalándose desde hace meses a partir de trascendidos y varios gestos políticos. Sin embargo, no existió hasta hoy una acción tan concreta como la de un acto político encabezado por el propio ministro. Fuentes cercanas al ministro afirmaban en reserva que la salida al ruedo de Alak buscaba en realidad posicionar a alguien de su entorno como candidato. Algo que hoy parece poco probable y todo indica que será el propio ministro uno de los candidatos del Frente de Todos para disputarle la intendencia de la capital provincial a Julio Garro (PRO). Alak juega con el mismo estilo de campaña de Axel Kicillof: mateadas en espacios verdes donde la militancia se acerca con mates y reposeras, una estrategia que recuerda a la austeridad del Frente Amplio urugayo. El ministro fue intendente durante 16 años (1991-2007) y ahora cuenta con el respaldo del Gobernador y buena parte de su gabinete. Por caso, el viernes fue quien encabezó el acto de licitación para renovar 197 kilómetros de cañerías en La Plata. Una actividad extraña para un ministro de Justicia.

