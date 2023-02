A un mes del mundial, el municipio homenajea a Nico Tagliafico con un mural en el Club Villa Calzada

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, realizó un mural en homenaje al futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol Nicolás Tagliafico en el Club Atlético y Social Villa Calzada. El mural es una creación de los artistas TiN (@tin_rocktambulo) y Eki (@eki.bessada.artista) en un paredón ubicado en la intersección de las calles Murature y Maruco, en el club donde el defensor browniano jugó y se formó cuando era niño. En la obra puede verse una imagen actual de Tagliafico, a la Copa del Mundo obtenida y también una imagen del futbolista cuando era chico y vestía los colores del Club Atlético y Social Villa Calzada. Cabe recordar que el Municipio de Almirante Brown, a través del Concejo Deliberante Local, declaró a Tagliafico como Ciudadano Ilustre, luego de que el Seleccionado Argentino de Fútbol se coronara campeón en el Mundial de Qatar 2022 hace poco más de un mes. El futbolista, que jugó durante el certamen mundialista como defensor, nació un 31 de agosto de 1992 en la ciudad de Rafael Calzada, lugar donde se crió y también formó como deportista en dicho club. “Nico (Tagliafico) es un orgullo para todo Almirante Brown y un ejemplo como deportista para los chicos y chicas de todas las edades”, subrayó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani destacó que el oriundo de Rafael Calzada “hizo feliz a un pueblo entero y le estaremos eternamente agradecidos”.

