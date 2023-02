“El trabajo es dignidad”, expresó Alberto Fernández al entregar herramientas en Ezeiza

El presidente Alberto Fernández destacó este jueves que “el trabajo es dignidad”, al encabezar en el municipio bonaerense de Ezeiza un acto para la entrega de herramientas destinadas a fortalecer emprendimientos productivos que llevan adelante personas en situación de vulnerabilidad social y económica. “Llegamos con una Argentina con 12 puntos de desocupación y eso ya se ha reducido a menos de la mitad”, dijo Fernández en el acto. El Presidente, además, expresó que: “Tenemos que acostumbrarnos a bajar el griterío y escuchar este murmullo de alegría y de demanda”; de “alegría por los problemas que podemos ir resolviendo, de demanda para saber que todavía nos queda mucho por hacer y que solo podemos lograr si todos trabajamos juntos, unidos”.

