Orsi denunció ante Ambiente un desvío artificial en el curso de agua del río Santa Lucía favoreciendo a empresas areneras

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se presentó en la jornada de hoy en la Torre Ejecutiva, para entregarle personalmente una denuncia al subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, acerca de un desvío artificial e interrupción en el curso de agua del río Santa Lucía. El río Santa Lucía, es uno de los de mayor importancia en el país ya que abastece de agua potable a casi 2 millones de personas, por lo que el intendente canario considera que la gravedad del asuntos es directamente de competencia nacional Ante rueda de prensa, el jefe departamental explicó que se constató durante la jornada de ayer “una agresión que está sufriendo el río Santa Lucía”, ya que se “está cambiando el curso”, y “se está represando en lugares donde hay muy poca agua”, solo a “pocos kilómetros de la toma de agua en San Ramón” (Canelones). Según la denuncia, existe una desviación del curso de agua en tres tramos. Además se adjuntaron imágenes, mientras que el intendente se encargó de compartir un video en su propia cuenta de Twitter, sobre lo que está ocurriendo en el “río que nos abastece a todo el sur”, comentó. Orsi acusa a empresas areneras de obstruir el curso natural del Santa Lucía En el documento, se da cuenta de un terraplén de dos metros de altura que “fue creado artificialmente”, obstruyendo “el curso natural” y “desviándolo por un canal” hacia “otro donde antes no corría”. Asimismo, Orsi indicó que las supuestas culpables “son empresas vinculadas con areneras”. El jerarca calificó esto de “manejo inadmisible” y “verdadero atropello al medio ambiente” en un momento complicado para el agua a raíz de la sequía que asola el territorio nacional. También, indicó que las multas que se puedan aplicar “no tienen proporción” al daño causado, ya que estas irían desde 2.000 Unidades Reajustables (UR), es decir 3.004.500 de pesos —casi 77.675 dólares—. .

Both comments and pings are currently closed.