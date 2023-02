Federico Otermin y Vilma Gonzalez visitaron la Escuelita de Dibujo y Pintura “CreArte” en Budge

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Federico Otermin y la Concejala de Lomas de Zamora Vilma Gonzalez visitaron la Escuelita “CreArte”, un espacio para el desarrollo creativo de niños de Ingeniero Budge.

Yohana Dominguez su fundadora nos comentó: “Federico Otermin y Vilma Gonzalez nos acompañaron en un taller de verano que hicimos, donde estuvimos pintando, haciendo manualidades, dibujando donde también utilizamos diferentes materiales y elementos”

y agregó Dominguez “Vinieron a compartir con los chicos, los cuales estuvieron muy felices “La escuela CreArte nació por la idea de que en el barrio hay pocos espacios para generar contención artística a los chicos, si bien el deporte es muy importante para ellos la creatividad, el dibujo, la pintura el arte, permite a los niños liberar emociones”

¿Qué dijo el Presidente de la Cámara de Diputados sobre el trabajo que vienen desarrollando?

“Se impresionó mucho con el arte que hace los chicos, la verdad es que los niños son artistas natos, hacen lindas cosas, tienen unas producciones increíbles, miró la carpeta de los niños Y los trabajos”

Por su parte Vilma Gonzalez al ser consultada nos dijo : Esto fue una idea de Yohana Dominguez profesora de dibujo, es muy lindo lo que hace por que enseña lo que sabe, y lo quiso depositar en los niños” nosotros nos preguntamos por qué no tener la oportunidad de aprender, y tener nuestra escuelita en Budge.?

En ese marcó agregó: “Es muy importante la contención, el desarrollo y todo lo que los niños vuelcan, esto les sirve para crecer. Los vecinos se suman, ayudan, y el hecho de poderse desarrollar con la ayuda de los vecinos es suficiente” . De la visita también participó Pablo Portel y Walter Moreno, para los interesados la ” Escuelita de Dibujo y Pintura CreArte” se encuentra en Ayolas 2035, Ingeniero Budge .

Both comments and pings are currently closed.