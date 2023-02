El municipio lanza un nuevo curso de “Manipulación Segura de Alimentos”

El Municipio de Almirante Brown informó que está abierta la inscripción del nuevo curso oficial de “Manipulación Segura de Alimentos”, de modalidad presencial, promovido a través de la Dirección de Bromatología de la Comuna browniana. Dicha capacitación, totalmente gratuita, arranca el próximo 6 de febrero y se dictará en la Casa Municipal de la Cultura (Esteban Adrogué N° 1224). La misma es abierta a toda la comunidad. Los interesados en realizar el curso deberán inscribirse completando sus datos en el siguiente link: https://forms.gle/uGBnPib7pkVXb98k6. Se aclaró que los cupos para esta actividad son limitados. Según lo informado desde el Municipio que conduce el intendente interino Juan Fabiani, la modalidad del curso será presencial e incluye dos clases que se realizarán el lunes 6 y el 13 de febrero a partir de las 14 horas. Al respecto, Mariano Cascallares señaló que esta capacitación tiene como objetivo “brindar conceptos y pautas que garanticen la seguridad e higiene de los productos a los trabajadores del sector alimentario, vinculado a la producción, manipulación y el expendio de comestibles, y público en general”. “La idea es seguir formando a nuestros vecinos y vecinas en una temática tan importante como ésta, tal como lo venimos haciendo procurando llegar a todos”, agregó. En este sentido, vale destacar que también se brindaron cursos -entre otros- para emprendedores, trabajadores del Parque Industrial y aspirantes de auxiliar docente. Este es el primer curso del año y se prevé otro para la segunda quincena de febrero, que se dictará también en la Casa Municipal de la Cultura. Cabe señalar que quienes cumplan con los requisitos de aprobación de la cursada recibirán el carnet de manipulador de alimentos otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá una validez de tres años en todo el territorio nacional. Vale recordar, que el Código Alimentario Argentino (Ley Nº 18.284), establece que toda persona que efectúe actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas, deberán poseer dicho carnet. El único requisito para obtener dicha certificación es cursar y aprobar un Curso de Manipulación Segura de Alimentos. Para más información comunicarse a la Dirección de Bromatología del Municipio al teléfono 5034-6200, (Int. 639) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

