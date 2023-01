La empresa dueña de Edesur comienza su proceso de salida de Argentina

La empresa italiana Enel, de energía eléctrica, comenzó la retirada del país después de más de 14 años. Comunicarán la venta de dos de sus centrales térmica; Costanera y Dock Sud. Entre las empresas interesadas por las centrales, las principales candidatas son Central Puerto e YPF Luz. Otras empresas que figuraban como candidatas eran Genneia (de la familia Brito), Pampa Energía (del empresario Marcelo Mindlin) y la internacional AES. Con la venta de Costanera, Enel también se desprenderá de sus participaciones accionarias en otras centrales térmicas, como Vuelta de Obligado (1,3% del total de acciones), Belgrano (1,9%) y San Martín (1,7%). A su vez, a través de Dock Sud, Enel tiene otro 6,4% de participación en la central Vuelta de Obligado, donde comparte la tenencia junto con Central Puerto. Las explicaciones del CEO Francesco Starace, CEO de la italiana Enel, explicó los motivos por los cuales la compañía dueña de Edesur decidió abandonar la Argentina con un contundente mensaje: “Tienen la regulación más bizarra del mundo”. Starace se expreso de este modo durante un panel de debate de cuestiones energéticas que se realizó en la escuela de Negocios de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, donde se discutía sobre un tema de actualidad europea, sobre la convivencia de seguir recurriendo al gas o destinar más recursos a fuentes renovables. Enel es accionista del 75 % de Edesur en forma directa e indirecta.

