Preocupación por la muerte de menores en Berazategui debido a la ingesta de carne en mal estado

La preocupación se apoderó de Berazategui por la muerte de dos menores debido a una intoxicación alimentaria producto del consumo de achuras en mal estado. La semana pasada falleció uno de los dos niños, durante la mañana de esta jornada el otro y reciente mente ingresó a un centro de salud un nuevo caso. Los estudios realizados a las muestras de sangre de uno de los difuntos reveló que se trata de la bacteria shigelosis, al parecer también sería la responsable de llevarse al otro pequeño. El microorganismo causa falla renal y multiorgánica. Recomiendan no comer achuras hasta que el Estado intervenga en la situación y controle el problema.

