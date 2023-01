Paro de todas las líneas del Subte: cuándo y cuál es el motivo

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados) informó este miércoles que el jueves 26 de enero a las 11 de la mañana tendrán una audiencia en el marco de la paritaria salarial. De no llegar a un acuerdo, iniciarán un paro de todas las líneas de Subte ese mismo día. La medida de fuerza comenzará el jueves desde las 21hs hasta el horario de finalización del servicio de la misma jornada. En un comunicado gremial, afirmaron: “Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) informamos que, en el marco de la paritaria salarial, continúa el reclamo de una gratificación extraordinaria para los trabajadorxs de la actividad y, en ese contexto, fuimos citados a una nueva audiencia a realizarse en el día de mañana, a las 11 horas, en la SST de la Ciudad”.

