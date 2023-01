Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental

El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial, para su conservación. Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor. La educación ambiental es un aspecto primordial para entender la importancia de respetar el medio ambiente y contribuir a la conservación de los recursos naturales, para lograr sociedades sostenibles. Es de vital importancia revertir los daños ambientales y amenazas que afronta nuestro planeta, tales como el cambio climático, inundaciones, tala y poda indiscriminada, incendios forestales, extinción de especies de flora y fauna, entre otras amenazas. Es por ello que la Educación Ambiental juega un papel esencial para el conocimiento, aprendizaje y modelaje de conductas y acciones que favorezcan el entorno medioambiental. Es preciso entender que el medio ambiente no posee una fuente inagotable de recursos, tomando en cuenta que es un ecosistema vulnerable, permitiéndonos apreciar al medio ambiente. Objetivos del Día Mundial de la Educación Ambiental Los principales objetivos del Día Mundial de la Educación Ambiental son los siguientes: Sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su entorno, a fin de generar alternativas y soluciones. Destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Generar estadísticas medioambientales para la toma de decisiones. Incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales. Origen de este día mundial Un antecedente esencial en la conmemoración de este día mundial lo constituye la Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano, proclamada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrado el 16 de junio de 1972. En dicho evento se estableció la celebración del Día de la Educación Ambiental, escogiendo como fecha el día 5 de junio. Se destacó la importancia de la educación, como elemento generador de conciencia acerca del cuidado y conservación del medio ambiente.

