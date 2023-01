Estaciones de servicios: sigue el cobro con tarjeta de crédito

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) instó a todas sus entidades asociadas a “seguir recibiendo tarjetas de crédito”, aunque intentarán que los reclamos del sector se transformen en ley en las próximas sesiones ordinarias del Congreso. De esta forma, se desestimó la idea de que las estaciones que integran la entidad dejen de recibir tarjetas de crédito como forma de pago, a partir del 1 de febrero de 2023, tal lo anunciado en diciembre. La entidad se manifestó “en apoyo a la decisión de la petrolera YPF de continuar acompañando a sus operadores mediante soluciones comerciales rápidas y efectivas, que reconocen la crítica situación de rentabilidad del sector, entre otras razones, por las exorbitantes comisiones que las tarjetas de crédito perciben de las estaciones de servicio”. YPF informó el martes que la red integrada por más de 1.600 estaciones de servicios en todo el país, continuará aceptando el pago con tarjetas de crédito ya que hasta la fecha, no se registraron inconvenientes con esta modalidad de pago.

