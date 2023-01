El Gobierno tratará la Ley Lucio en las sesiones extraordinarias: en qué consiste y cuándo se aprobaría

El gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso la llamada Ley Lucio, que prevé la capacitación de funcionarios públicos en casos de violencia contra menores de edad, y que lleva su nombre en honor al nene de 5 años brutalmente asesinado en 2021 por su madre y su madrastra. Así lo anunció a través del Decreto 45/2023, que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva las firmas de Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Juan Manzur, y que se define como un “proyecto de Ley tendiente a crear el “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”. El proyecto ya cuenta con media sanción, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados por 228 votos el 9 de noviembre del año pasado, por lo que el Senado podría finalmente convertirla en ley. “El Presidente Alberto Fernández me acaba de comunicar que, cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto”, indicó a través de su cuenta de Twitter la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. Las sesiones extraordinarias están vigentes desde el pasado lunes 23 de enero, hasta el próximo martes 28 de febrero. Un día más tarde, el presidente dará un discurso en el Congreso con el que abrirá formalmente el período de sesiones ordinarias. La Ley Lucio es uno de los 28 proyectos que el oficialismo intentará aprobar en las próximas semanas, y de entre los que sobresale el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, algo para lo que el gobierno no cuenta con los números necesarios, y que generó el rechazo de la oposición. En tanto que el 2 de febrero la Justicia dará a conocer la sentencia contra la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez, que se encuentran acusadas por “homicidio calificado y abuso sexual” y podrían ser condenadas a cadena perpetua.

