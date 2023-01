Avanzan las obras en la ribera del Arroyo del Rey que benefician a 80 mil vecinos

El Municipio de Almirante Brown en articulación con la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) avanza con las tareas de recuperación y puesta en valor de 1200 metros de la margen del arroyo del Rey en la localidad de Malvinas Argentinas. Se estima beneficiar a más 80 mil habitantes. Los trabajos llevados adelante, entre las calles Juan XXIII (en el límite con la localidad de Burzaco) y Pino, incluyen -en esta primera etapa- la construcción de asfaltos, veredas, mejoras en equipamiento, puentes para peatones y vehículos que favorecerán la circulación y accesibilidad; además de la colocación de luminarias con tecnología LED y la plantación de especies nativas. La puesta en valor de la ribera de la Cuenca “impactará en beneficio de miles de vecinos y vecinas que tendrán una mejor calidad de vida gracias al cuidado del medio ambiente”, expresó al respecto Mariano Cascallares. En tanto, remarcó el avance de las obras en Malvinas Argentinas que se realizan en articulación con ACUMAR y el equipo del Municipio que conduce el intendente interino, Juan Fabiani. Cabe señalar que se prevé, a medida que avance la entrega de soluciones habitacionales para familias que viven en situación de riesgo ambiental o social, extender la recuperación y puesta en valor de los espacios adyacentes al arroyo. La obra que se extenderá durante la primera mitad del año, es llevada adelante por el Municipio y financiada por ACUMAR, que además se encarga de realizar el seguimiento del desarrollo de la misma.

Both comments and pings are currently closed.