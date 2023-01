Zoonosis Brown realizará nuevos operativos de castración en Jose Marmól y Don Orione

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante nuevas jornadas itinerantes de castración gratuitas para perros y gatos, a partir de cinco meses de edad, en las delegaciones de José Marmol y Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís. Una vez más el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis de Brown potencia los operativos en los barrios y, esta vez, el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de enero estará presente en la Delegación de José Mármol, ubicada en Molina y Bynnon, a partir de las 7.30 de la mañana. Mientras que del 30 de enero al 3 de febrero, la iniciativa se replicará también en la Delegación de Don Orione, situada en Araujo 2648. En todos los casos los vecinos y vecinas deberán asistir 7.30 de la mañana con el animal a castrar, el cual deberá tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Es obligatorio llevar los gatos en una bolsa de red (como las de cebollas) y también una manta. Según se informó, además, en total se brindarán 50 turnos por orden de llegada en cada jornada y los animales en celo o preñadas también podrán castrarse. Cabe destacar que Zoonosis Brown realiza un importante trabajo en materia de castración y sólo durante el 2022 concretó más de 35.300 intervenciones, ubicándolo a la vanguardia en todo el país al punto de que cotidianamente recibe a delegaciones de municipios de todo el país para brindar capacitaciones sobre su modelo de sanidad animal. Además se efectuaron 32.557 vacunaciones antirrábicas y 12.600 consultas veterinarias. “Seguimos sumando operativos itinerantes gratuitos de castración en nuestros barrios porque sabemos lo importante que son para nuestros vecinos y vecinas, de la mano de Zoonosis Brown, que es un verdadero orgullo para todos nosotros”, destacó Mariano Cascallares. El intendente interino, Juan Fabiani, subrayó por su parte la “importancia de tener un Estado presente y de acercar a todas las localidades este servicio tan utilizado”.

Both comments and pings are currently closed.