Avanzan en Almirante Brown la conexión gratuita de viviendas a la red cloacal

En una tarea articulada entre el Municipio de Almirante Brown y la empresa Aysa, avanza el programa “Conectar T” que permite a los vecinos y vecinas del distrito vincular sus viviendas a la red pública de cloaca, sin costo alguno. A partir de esta iniciativa ya se concretaron más de mil doscientas conexiones. Con este programa los frentistas que no realizaron la instalación domiciliaria a la red de saneamiento podrán hacerlo y contar con el servicio. La Comuna destacó que las obras son ejecutadas por Cooperativas de Trabajo. Así lo hizo Amelia, una jubilada de Claypole que contará con la prestación gracias a la vinculación interna con la cañería de la red cloacal que pasa por el frente (vereda) de su casa, llevada a cabo a través de “Conectar T”. Amelia, domiciliada en la calle Cala, es una más de tantas vecinas y de los vecinos que fueron beneficiados con la propuesta. “Estoy realmente muy agradecida, ya que soy jubilada y no me alcanza para realizar la instalación domiciliaria de un servicio tan importante como es la cloaca”, expresó emocionada por las obras ejecutadas en su hogar. “Seguimos ampliando tanto la red de agua como la de cloaca. Estos son avances concretos que tienen que ver con la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, ayudándolos en este caso con la conexión domiciliaria de un servicio esencial”, expresó Mariano Cascallares, al tiempo que recordó que en 2019, solo el 42% de la población tenía el servicio de agua y el 36% de cloacas, y que gracias el firme trabajo llevado adelante en articulación con Aysa, este año se pretende llegar a una cobertura del 63% de agua y 68% de cloacas. Cabe señalar, según lo informado por el Municipio, que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, el programa “Conectar” puesto en marcha en Almirante Brown hace más de un año ya logró vincular a más de 1200 domicilios al servicio cloacal. El mismo se inició en Claypole, y casi en simultáneo también se realizaron trabajos en las localidades de San José y Rafael Calzada. Actualmente, entre otros sectores, se llevan adelante conexiones en el perímetro delimitado por las calles Salaberry, Charcas Sur, Av. Lacaze y Primavera, en Claypole.

Both comments and pings are currently closed.