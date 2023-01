Cascallares supervisó obras de urbanización que incluyen nuevos pavimentos y dos puentes vehiculares

Mariano Cascallares recorrió obras de urbanización en la localidad de Malvinas Argentinas donde el Municipio de Almirante Brown, en articulación con Acumar, realiza la pavimentación de 18 cuadras y construye dos puentes vehiculares sobre el Arroyo del Rey. Los trabajos se concretan en la sirga del mencionado arroyo a través de la pavimentación de 18 cuadras desde la calle Juan XXIII hasta Pino, las cuales potenciarán por completo la circulación en toda la zona. También se están construyendo dos puentes de hormigón de dos carriles para el tránsito vehicular en las calles Derqui y Pino en la intersección con el Arroyo del Rey. “Seguimos avanzando en esta zona del Arroyo del Rey en articulación con Acumar sumando nuevos pavimentos y la construcción de dos nuevos puentes vehiculares”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, también remarcó que “esta es la primera etapa de una obra muy importante que incluirá además forestación, parquización con nuevas veredas y luminarias con tecnología LED”. De la jornada participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández.

