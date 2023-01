El Gobierno anunció un “proceso de recompra de deuda” por US$ 1.000 millones

Este jueves en horas de la mañana, Sergio Massa, ministro de Economía, anunció que el Gobierno Nacional ha comenzado un proceso por la recompra de bonos de la deuda externa por más de US$1000 millones. La medida rige a partir del día de la fecha. Dijo Massa: “Hemos tomado la decisión de llevar adelante un proceso de recompra de la deuda externa argentina con más de USD 1.000 millones que empiezan el día de hoy”. En su conferencia, Massa explicó que la medida es “para mejorar el perfil de deuda y seguir bajando el riesgo país“, y que la operación se trata de “un primer paso muy enfocado en los (bonos) globales, sobre todo en los de corto vencimiento”, entre los que mencionó los de 2029 y 2030. Massa encomendó al Banco Central, “para la mayor transparencia de la operación”, que en nombre del Tesoro lleve adelante el proceso de recompra “para seguir mejorando el perfil de deuda externa, para seguir bajando el riesgo país y así mejorar las posibilidades del Estado y de las empresas de acceder al mercado de capitales”. El jefe del Palacio de Hacienda se expresó así en el marco de un mensaje que brindó desde esa cartera, a través del cual invitó al sector privado a que tome una medida similar con sus pasivos. Lo dispuesto se enfoca a títulos regidos por tribunales extranjeros de plazos cortos. Además, garantizó que en los próximos meses “llevaremos adelante otras medidas como la que estamos tomando ahora” para, según destacó, “devolver a la Argentina a un lugar de participación en el mercado de capitales“. En este marco Massa consideró que para 2023, “algunas proyecciones que teníamos se han visto modificadas, como las que tienen que ver con inclemencias climáticas y con el crecimiento de valor de productos de exportación o menores niveles de importaciones”. Sobre este último punto, dijo que habrá menores niveles de importaciones de energía que lo que está proyectado en el Presupuesto de este año. Además, indicó que el orden fiscal “tiene muy asociado la administración de pasivos. Y en 2022 hicimos un trabajo muy fuerte de una mejora en el perfil de vencimiento de de la deuda en pesos. En paralelo, vimos una caída de unos mil puntos en el riesgo país de la Argentina. Y eso significa una ventana de oportunidad para el país”. “Por eso tomamos la decisión de llevar un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de US$1.000 millones”, concluyó Massa.

