El fin de semana llega Paseo Dorrego

Llega la primera edición del año de Paseo Dorrego, en el que las vecinas y los vecinos de Esteban Echeverría podrán disfrutar de la feria de emprendimientos gastronómicos y artesanales del distrito, además de actividades artísticas. El evento a cielo abierto se llevará adelante el sábado 21 y el domingo 22 de enero desde las 16 horas sobre la calle Dorrego, desde Rotta hasta Dardo Rocha. Como en cada edición, emprendedoras y emprendedores locales ofrecerán una amplia variedad de opciones gastronómicas, productos artesanales, artículos decorativos y de cosmética natural, entre otros. También habrá shows en vivo, música y actividades para toda la familia. Esta iniciativa del Municipio se enmarca en un programa de fortalecimiento, difusión y promoción de la industria local

