Alberto Fernández: “Va a llevar mucho tiempo bajar la inflación”

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz de la Ciudad de Buenos Aires, para entregar viviendas ubicadas en los barrios de Nueva Pompeya y Parque Patricios. Durante su discurso, habló sobre el número de inflación dado a conocer este jueves y expresó que “va a llevar mucho tiempo” conseguir que baje. Fernández remarcó que la administración anterior dejó a la Argentina “complicada” con una “deuda enorme y una inflación de más del 300% en cuatro años, el 53% el último año”, y recordó que él dijo que “arreglar problema de la inflación va a llevar mucho tiempo, no solo por lo que dejó Macri, sino que se hizo también difícil por algo muy parecido a Macri, que fue la pandemia, y luego la guerra, que llevó los precios del mundo por las nubes”. “Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra no vale, me duele” porque “yo cumplí”, expresó y afirmó que “el que dejó gente hambrienta se llama Macri” Al encabezar esta tarde el acto de entrega de 178 viviendas, en el marco del programa Procrear II, ubicadas en los barrios Nueva Pompeya y Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernández contrastó los resultados de su gestión con la situación heredada de la administración de Mauricio Macri. En ese contexto, destacó que en su gobierno “empezamos a recuperar el salario que se cayó en el gobierno de Macri más del 20%”. “No todos somos lo mismo en política, no todos pensamos lo mismo. Estas casas las tienen que construir los bancos, pero la construimos nosotros y estamos orgullosos de eso”, dijo al encabezar la entrega de viviendas, para cuya construcción requirió una inversión del Gobierno nacional de 1.860 millones de pesos. En un mensaje directo al referente opositor, el Presidente dijo que “los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer y que prometer es realizar, Macri”, y agregó que en su gobierno “la libertad es absoluta”. “Para nosotros son ustedes los únicos que nos preocupan. Tengo la tranquilidad de que en mi gobierno nunca usamos la Justicia para perseguir a nadie”, señaló, al responder dichos recientes del expresidente. “Uno de los momentos más gratos que tengo como Presidente es la entrega de viviendas porque es un derecho humano contar con un techo propio”, señaló y agregó: “Cuando entregamos esas llaves sabemos que estamos garantizando un futuro”. En ese sentido, resaltó la creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat durante su gestión, porque “quería que haya alguien que pensara solamente en el derecho de la gente que es la vivienda”. Asimismo, sostuvo que eso posibilitó que la “semana que viene vamos a entregar la casa 80 mil y a fines de marzo vamos a estar entregando la casa 100 mil” y recordó que las “150 mil casas que se están construyendo en toda la Argentina” se financian “con la coparticipación federal del Estado nacional”. Asimismo, puntualizó la creación de “más de 1,5 millón de puestos de trabajo” durante su mandato. También subrayó que hoy hay “21 provincias donde la desocupación baja” y que la Argentina es “después de China la economía que más creció en el mundo”. “¿Saben en dónde no baja la desocupación? En la ciudad de Buenos Aires. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas”, completó.

Both comments and pings are currently closed.