Schiaretti y Urtubey lanzan su propio espacio y competirán por la presidencia

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, almorzaron en la Casa de Córdoba, en Buenos Aires, y coincidieron en avanzar en “la construcción de un espacio político superador, por fuera de la grieta”. Se lanza así el frente electoral del peronismo no kirchnerista, donde también está anotado Florencio Randazzo, y podría sumarse un sector del socialismo. Tanto Schiaretti como Urtubey expresaron su decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista. En ese sentido, en el encuentro destacaron que no van a ir “a ninguna PASO con el kirchnerismo”. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”, subrayaron. También hablaron del escenario nacional e internacional y del contexto económico que atraviesa el país. El espacio comenzó a gestarse en reuniones reservadas en la casa de Urtubey en San Isidro donde en un inicio participaron también sectores moderados de Juntos por el Cambio e incluso el gobernador de Jujuy y jefe de la UCR, Gerardo Morales. En junio del año pasado, en Diputados, este grupo transversal que nucleaba a peronistas disidentes y a un sector de Juntos dio su primera muestra de fuerza en la votación del proyecto de boleta única. El mensaje fue explícito y lo formuló el jefe de los diputados nacionales de Juan Schiaretti en el recinto de la Cámara de Diputados. El mismo mensaje y con las mismas palabras fue emitido por Florencio Randazzo: “Estamos ante una nueva mayoría”. Los legisladores que responden a Schiaretti como Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, se sumaron al bonaerense Florencio Randazzo y al lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez para unir fuerzas con Juntos en el plenario de comisiones. “El dictamen emitido demuestra que estamos frente a un nuevo Parlamento”, advirtió Randazzo luego de la firma del despacho de mayoría.

