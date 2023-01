Inician obras de agua potable que benefician a 4853 vecinos de los barrios Don Orione Viejo y Libertad

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante nuevas obras de agua potable en los barrios Don Orione Viejo y Libertad, de la localidad de San Francisco de Asís. Se trata de la “Red Primaria de Agua Barrios Don Orione Viejo y Libertad”, que contempla el abastecimiento, distribución y expansión del servicio de agua potable para los barrios mencionados en beneficio de 4.853 vecinos y vecinas. En este sentido, dentro de las tareas previstas, se instalarán más de 2.500 metros de cañerías de impulsión de agua para potenciar por completo el tendido de la red. Mariano Cascallares subrayó en este sentido que “estas obras son muy importantes porque permitirán mejorar el servicio de agua potable en la zona”, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani agradeció el trabajo articulado con el Gobierno Provincial luego de la firma de la licitación para el desarrollo de las obras. Por su parte, el subsecretario de Recursos Hídricos provincial, Guillermo Jelinski, manifestó que estas “mejoras son fundamentales para este momento de tanta necesidad y cuidado del recurso hídrico, con una sequía extrema que está viviendo el país” en el marco del fenómeno de “La Niña”.

