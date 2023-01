El programa “Escuelas Abiertas de Verano” arrancó en 53 establecimientos de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Provincia, puso en marcha el programa “Escuelas Abiertas de Verano” en el que alumnos y alumnas de todas las edades realizan juegos, actividades acuáticas y deportivas aprovechando el receso por vacaciones. La iniciativa, realizada entre el Consejo Escolar y con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, se lleva adelante en 53 establecimientos educativos del distrito de forma libre y gratuita. En este sentido, las actividades se realizan en jardines de infantes, para chicos y chicas de 3 a 5 años (de 9 a 13 horas); en escuelas primarias, de 3 a 12 años (9 a 13 horas); en Centros de Educación Complementaria (CEC) de 6 a 17 años (de 9 a 13 horas); y en el Centro de Educación Física N°56, con jóvenes de 13 a 19 años (de 14 a 18 horas). Como es habitual, desde el Municipio de Almirante Brown y en articulación con el Consejo Escolar y la Provincia, se ponen a disposición los materiales necesarios para realizar las distintas actividades artísticas, recreativas y deportivas, además de los traslados para las jornadas de natación en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. “Seguimos generando propuestas para nuestros niños, niñas y adolescentes. Además de la Colonia de Verano junto a las instituciones, ahora sumamos las escuelas de verano aprovechando el receso escolar”, subrayó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani remarcó que “en verano continuamos garantizando el derecho al futuro de las infancias”. Las inscripciones siguen disponibles y los interesados podrán acercarse en cada una de las instituciones participantes, entre ellas los jardines N°903, N°937 y N°956; las escuelas primarias N°2, N°4, N°7, N°8, N°11, N°14, N°15, N°17, N°19, N°20, N°21, N°23, N°24, N°25, N°28, N°29, N°31, N°33, N°34, N°36, N°38, N°41, N°42, N°43, N°44, N°45, N°46, N°52, N°53, N°54, N°55, N°61, N°62, N°63, N°64, N°69, N°70, N°72, N°73, N°74, N°76, N°77, N°78, N°79, N°81 y N°82. También los CEC N°801, 802 y 803 y el CEF N°56 de Don Orione.

Both comments and pings are currently closed.