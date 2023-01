Edesur descubrió 34 conexiones clandestinas en un barrio cerrado de Cañuelas

Este lunes, la distribuidora eléctrica Edesur comunicó que un equipo técnico de la compañía descubrió 34 conexiones clandestinas en el barrio cerrado La Dolfina Polo Ranch, ubicado en el partido de Cañuelas, Buenos Aires. Según informó Edesur, el hurto de energía, constatado por un escribano público, era destinado a viviendas, bombas de riego, canchas de polo y 15 caballerizas. Además, precisó muchas unidades no contaban con el medidor. Una vez finalizada la configuración de los casos y los cálculos del perjuicio provocado a Edesur, se tramitará la denuncia penal correspondiente por el delito de hurto de energía. El barrio cerrado La Dolfina Polo Raunch. Foto: Edesur. “Este tipo de conexiones son un gran problema para la red de distribución, debido a que provoca fallas en el sistema y afecta a los clientes que pagan por su consumo“, manifestaron desde la empresa eléctrica. Además, implica un “enorme riesgo para quien realiza la conexión ilegal que puede sufrir daños para sí, para terceros y generar altibajos en la tensión de sus vecinos”. Por último, Edesur indicó que las denuncias por hurto de energía se pueden realizar por mensaje privado de Facebook o a través de la Oficina Virtual de la empresa.

