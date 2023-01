El municipio de Brown puso en marcha la colonia de Verano 2023 junto a instituciones barriales

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha la Colonia de Verano Municipal 2023, a la cual durante las primeras semanas de enero asisten cerca de 10.000 chicos y chicas de distintas instituciones del distrito para realizar actividades acuáticas, recreativas y al aire libre. La iniciativa se lleva adelante en distintas sedes, como el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, el Predio de Navales, el Complejo María Reina de Glew y Los Pinitos, donde asisten en diferentes grupos y horarios miles de niños y niñas de 6 a 12 años, adolescentes, jóvenes con discapacidad y adultos mayores. En este sentido, los y las participantes pertenecen a distintas instituciones de bien público como clubes de barrio, comedores sociales y centros de jubilados, además de integrantes del Centro de Recreación y Deporte Adaptado e hijos de empleados municipales. Actualmente son casi 10.000 las personas que asisten diariamente a las distintas sedes donde aprenden a nadar, realizan actividades acuáticas y al aire libre, y realizan juegos de iniciación a distintos deportes, recibiendo también ropa, desayuno y almuerzo, además de los traslados correspondientes. “Para nosotros es muy importante que chicos y chicas de nuestros barrios puedan disfrutar de estas jornadas para aprender y divertirse. Como cada año, seguimos sumando actividades en nuestra Colonia porque entendemos que el deporte y la inclusión son pilares fundamentales de nuestra sociedad”, subrayó Mariano Cascallares. El intendente interino Juan Fabiani remarcó además que “son miles las personas entre chicos, chicas, adolescentes y adultos mayores que disfrutan de la colonia, algo que para nosotros es un verdadero orgullo”.

