Cascallares destacó el avance de la obra de la nueva estación de trenes de la Universidad

Al realizar un repaso de las obras en marcha en Almirante Brown, Mariano Cascallares destacó el avance de la histórica construcción de la nueva estación ferroviaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) que se ubica entre las estaciones de Burzaco y Longchamps, construida en articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).



“Estamos muy contentos porque avanza a todo ritmo esta obra que es un nuevo sueño que se hace realidad, potenciando nuestra Universidad y la accesibilidad en toda esa zona de Almirante Brown”, subrayó Mariano Cascallares, quien remarcó que “los trabajos se realizan cuidando el patrimonio de la Quinta Rocca”. La nueva Estación de Trenes se ubica entre las estaciones de Burzaco y Longchamps y generará una nueva conectividad para los distintos barrios, incluyendo toda la zona del Parque Industrial, y una alternativa más sustentable al transporte automotor. La obra se ejecuta en un plazo de 360 días y tiene 220 metros de andenes elevados, además de un paso bajo nivel peatonal, siempre respetando el patrimonio arbóreo y forestal del lugar. Además, contará con nuevos andenes elevados enfrentados, un mejoramiento del entorno de la estación y obras para la construcción y colocación de señalización, además de electrificación en el sector de la nueva estación, una renovación de vías en la zona de influencia de los andenes y la instalación de boletería, oficinas, iluminación LED y módulos SUBE. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, destacó además que “en simultáneo avanzan también las obras del primer edificio de aulas en la UNAB y próximamente se pondrá en marcha la puesta en valor de la histórica casona” respetando el patrimonio natural de ese espacio de Burzaco. En este sentido, las obras del primer edificio de aulas se desarrollan en una superficie total de 1.941 metros cuadrados, en los cuales se levantan 15 aulas distribuidas en dos plantas que estarán disponibles este año para desarrollar las cursadas.

