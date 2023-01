Renovamos la flota de móviles policiales de Brown con camionetas y autos 0km

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad del Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino, Juan Fabiani, entregaron 60 nuevos móviles policiales destinados a la prevención del delito en nuestro distrito. La presentación de las unidades cero kilómetro se realizó en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde fue exhibida la flota destinada a renovar la totalidad de móviles del Comando de Patrulla, de la Policía Local y de las diez comisarías brownianas. En la ocasión, Cascallares destacó la permanente articulación con el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para avanzar en diferentes estrategias no solo a través de la tecnología, con cámaras, botones de pánico y paradas seguras, sino aportando nuevos patrulleros cero kilómetro para que la Policía “pueda hacer el trabajo de prevención del delito como nuestros vecinos y vecinas se merecen”. Asimismo, añadió: “Este es un respaldo más como el que hacemos con el mantenimiento de las móviles policiales además del aporte de combustible para el patrullaje en las diversas localidades de nuestro distrito”. Por su parte, Fabiani manifesto: “Estamos muy contentos de hacer nuestro aporte desde el Municipio para la prevención del delito, el cuidado y la seguridad de nuestras vecinas y vecinos”. En los últimos años el Municipio de Almirante Brown viene realizando fuertes inversiones en políticas públicas para la prevención que incluyen la instalación de 1600 cámaras de monitoreo fijas y móviles tanto en las calles como en colectivos; la construcción del Centro de Monitoreo Municipal (COM) más moderno de la región, la colocación de cientos de Alarmas Municipales Comunitarias, como también de “Puntos Seguros” o Totems en espacios públicos, la App Alerta Brown, y la instalación de decenas de miles de luminarias con tecnología LED. Cabe señalar que la inversión en las nuevas unidades se realizó con el fondo de fortalecimiento para la seguridad -en conjunto con el Estado Nacional, Provincial y Municipal- que permite incorporar nuevas herramientas para que el vecino se sienta más seguro en las calles. Las nuevas unidades van a permitir el arreglo de aquellas que ya se encuentran en uso y el recambio, además de reforzar las diferentes cuadrículas del distrito con más patrullajes preventivos. En la oportunidad se entregaron un total de 60 móviles cero kilómetro, entre ellos, quince autos Fiat Cronos para las zonas más urbanas, treinta y cinco camionetas Ford Ranger y diez camionetas Toyota Hilux para el resto del distrito. Participaron de la jornada, entre otros, la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown, Paula Eichel; el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Martín Borsetti; el Jefe de Zona AMBA SUR II, Comisario General Andrés Acuña; el jefe de Estación de Policía Departamental Almirante Brown, Comisario Mayor Ariel Darnet, el Jefe de Comando de Patrullas, Comisario Matías Alfredo Saez y la jefa de la Unidad de Policía de Prevención Local, Comisario María Laura Amaya, además de autoridades de las diferentes dependencias policiales.

