Arranca un nuevo año y el municipio suma dos nuevos puntos itinerantes para la vacunación contra el covid

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este lunes 2 y martes 3 de enero dos nuevas jornadas de vacunación itinerantes en las localidades de Longchamps y San José. Desde la Secretaría de Salud local precisaron que en esta oportunidad, la inmunización federal, libre y gratuita se realizará el lunes, de 13 a 17 horas, en la Delegación de Longchamps y el martes, en el mismo horario, en la Plaza CGT, de San José. Estas jornadas se suman a las postas fijas que se realizan de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°8 “El Encuentro” de Malvinas Argentinas (Ituzaingó N° 319); el CAPS N°12 “Don Orione” (Carcarañá y Eva Perón), y el CAPS N°23 “Glew Sur” (Zufriategui N° 3550), además de los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez. También avanza la vacunación pediátrica indicada a niños y niñas a partir de los 6 meses y hasta los 3 años inclusive en los CAPS N°11 “La Gloria” de San José (La Calandria N°1630); CAPS N°31 “Burzaco” (Alsina N°2116); el CAPS N°16 “Rafael Calzada” (San Martín N°4900). En todos los casos, desde el Municipio de Almirante Brown recordaron a los vecinos y vecinas que se acerquen a las postas de vacunación utilizando barbijo. “Comienza un nuevo año y en el Municipio de Almirante Brown continuamos con la campaña de vacunación contra el Covid, en la que además de las postas fijas en los CAPS sumamos nuevos espacios itinerantes para que los vecinos y vecinas sigan avanzando con la inmunización, tanto las correspondientes al esquema inicial como las dosis de refuerzo”, subrayó Mariano Cascallares. En este sentido, el intendente interino Juan Fabiani indicó que las nuevas jornadas se realizarán el “próximo lunes y martes en la Delegación de Longchamps y en la Plaza CGT de San José, respectivamente”, al tiempo que resaltó el “enorme trabajo mancomunado con los Gobiernos Nacional y Provincial”.

