Más de 345 mil personas se movilizarán para la celebrar Año Nuevo

Más de 345 mil personas se trasladarán en micros, trenes y aviones para celebrar la llegada del Año Nuevo, por lo que se reforzaron los controles en rutas nacionales para prevenir, concientizar y reducir los siniestros viales frente a la alta circulación esperada, según datos del Ministerio de Transporte. Para festejar la llegada del 2023 se espera que más de 25 mil pasajeros se trasladen en trenes de larga distancia por el territorio argentino, 120 mil personas lo hagan en avión y 200 mil en micros de larga distancia. TRENES ARGENTINOS Solamente para este fin de semana, se vendieron casi 25 mil pasajes en Trenes Argentinos cuyos principales destinos fueron Mar del Plata, Pinamar, Rosario, Córdoba y Tucumán, y más de 50 mil para vuelos de Aerolíneas Argentinas. TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.

