El municipio de Brown potencia la campaña para prevenir el dengue

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Dirección de Bromatología, intensifica las medidas preventivas para mitigar la proliferación del mosquito transmisor de dengue, zika y también fiebre chikungunya. Los trabajos se llevan adelante fundamentalmente en reservorios, espejos de agua y espacios verdes de las doce localidades, además de promover la descacharrización, limpieza y corte de pasto en los domicilios particulares. En tal sentido, además de los rociados espaciales en espacios públicos, se despliegan estrategias de control y prevención del dengue mediante la aplicación de larvicidas en puntos estratégicos con el objetivo de regular la población adulta del mosquito y eliminar las formas acuáticas e inmaduras, previniendo la generación del mosquito en su etapa larval. “Estamos avanzando fuertemente con operativos integrales para evitar que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca. Con tal fin, les pedimos a los vecinos y vecinas que eliminen los lugares donde el Aedes Aegypti se reproduce para contribuir al cuidado de la salud”, sostuvo Mariano Cascallares. En este sentido, desde la Comuna instaron a dar vuelta los recipientes que contengan agua, cambiar regularmente el agua de los bebederos de animales, mantener los patios y jardines limpios y desmalezados, utilizar repelentes siguiendo las recomendaciones del envase y colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Finalmente, el intendente interino Juan Fabiani subrayó que “si bien las medidas preventivas se realizan desde septiembre, se intensifican con la llegada de esta época del año”.

