Cascallares: “Ya entregamos más de 8 mil pares de anteojos a alumnos de Brown”

Mariano Cascallares encabezó una nueva entrega de anteojos en la Escuela Primaria N° 23 del barrio Los Álamos, de la localidad de Glew, desde donde destacó que desde el inicio del programa “Niños a la Vista” ya se brindaron más de 8.000 pares de lentes en escuelas de gestión estatal. La emotiva actividad se llevó adelante en el establecimiento educativo ubicado en la calle Aguirre, entre Storni y Ventura de la Vega, donde junto con el secretario de Salud local, Walter Gómez, se entregaron 30 nuevos pares de anteojos a estudiantes de la escuela anfitriona y también de las primarias N°81 y N°82. “Estamos muy contentos porque junto con Juan (Fabiani) y en el marco de este programa tan importante, ya entregamos más de 8.000 pares de anteojos a alumnos y alumnas de Almirante Brown que tenían alguna dificultad visual”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó que “es muy importante prevenir a tiempo una alteración de estas características porque una rápida evaluación y un rápido accionar favorece por completo la etapa de aprendizaje y socialización”. Destacó, además, que “sólo este año se testearon 3.400 alumnos y alumnas de primeros y segundos grados de escuelas primarias de gestión estatal y se entregaron cerca de 500 anteojos”. A partir del programa “Niños a la Vista” un equipo de salud del Ministerio de Almirante Brown visita y recorre todos los primeros y segundos grados de las escuelas primarias estatales para realizar evaluaciones de agudeza visual. En este sentido, en caso de que haya jóvenes que necesiten anteojos, la Comuna los confecciona a gusto del estudiante y luego los entrega de forma gratuita en una actividad similar a la realizada. Este programa es importante porque las alteraciones visuales pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los niños, siendo causa de fracaso escolar. Por tal motivo, una detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales son necesarios para evitar problemas que afecten el desarrollo del sistema visual y conduzcan a trastornos del aprendizaje.

