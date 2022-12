El municipio de Brown sigue acompañando a deportistas locales

Durante un encuentro que mantuvo con tres deportistas brownianos que cuentan con el acompañamiento del Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares los impulsó a seguir potenciando sus carreras y a avanzar con nuevos desafíos deportivos. Se trata de Matías Duchino, oriundo de Burzaco, que se desempeña como corredor de motos; Tomás Kapitanchuk, jugador profesional y campeón sudamericano de ajedrez; y Carlos Joel Galindez, instructor de natación de la localidad de Longchamps y medallista de oro en los Juegos BA. La actividad se llevó adelante en Casa Municipal, donde Mariano Cascallares hizo la entrega formal de os subsidios y les agradeció por su pasión y compromiso deportivo. “Cuenten con nosotros para seguir acompañándolos en este importante camino y sigan dejando en alto la bandera de Almirante Brown y de la Argentina”, subrayó. Participaron también de la jornada el titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el director general de Deportes, Juan José Crupi; el delegado de Longchamps, José María Vera, y la delegada de la localidad de Burzaco, Andrea Capasso.

