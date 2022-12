Emotivo cierre de año con la entrega de trofeos de la liga infantil de fútbol de Almirante Brown

Con la participación de treinta clubes de nuestro distrito, se llevó a cabo en el “Microestadio Diego Maradona” del Polideportivo Municipal browniano un emotivo cierre de año de la Liga Infantil de Fútbol de Almirante Brown, que incluyó la entrega de trofeos a los deportistas más destacados de cada institución deportiva local. La jornada contó con la presencia de Mariano Cascallares y del titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa y de todo el equipo (incluyendo a las y los profes) de la reconocida institución municipal. Justamente Mariano Cascallares precisó que “los clubes de nuestro querido distrito son herramientas para la igualdad de oportunidades y la inclusión de nuestros chicos y jóvenes. Por eso mismo con Juan Fabiani y con todo el equipo del Municipio de Almirante Brown renovamos nuestro compromiso de continuar acompañándolos como desde el inicio de nuestra gestión”. Por su parte Jonathan Frisa añadió que “estar junto a nuestros clubes en estos momentos y durante todo el año es nuestro granito de arena para continuar fortaleciendo a estas instituciones tan importantes para nuestra gente”

