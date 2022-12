Para Ferrarresi, los fallos de la Corte “son políticos y requieren una respuesta política”

Este martes -en Avellaneda, intendencia a cargo de Jorge Ferraresi- la vicepresidenta Cristina Fernández encabezará el acto de inauguración del Polideportivo “Diego Armando Maradona”. Al respecto, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat afirmó: “Si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno”. El intendente de Avellaneda y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que restituye coparticipación a la ciudad de Buenos Aires es “político” y que debe tener “respuesta política”, y señaló que la vicepresidenta Cristina Fernández “siempre pone blanco sobre negro en cuanto al presente y genera un discurso hacia el futuro”. “No son fallos judiciales, son fallos políticos. Y requieren respuestas políticas”, sostuvo Ferraresi, en una entrevista con Télam, sobre la resolución del máximo tribunal que dispuso que el Gobierno nacional le destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad. En cuanto a lo electoral, el jefe comunal de Avellaneda afirmó que si la vicepresidenta Cristina Fernández “tiene que ser candidata tendrá que ser candidata, porque lo importante es que en 2023 el Frente de Todos (FdT) siga siendo gobierno”.

Both comments and pings are currently closed.