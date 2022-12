Lomas: Un bebé nació en un módulo policial en plena Nochebuena

Un bebé nació en un módulo policial en plena Nochebuena, horas antes de la Navidad, en el barrio Santa Catalina. Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo ocurrió poco antes de la medianoche. Una joven de 24 años sentía fuertes contracciones y se acercó a pedir ayuda en el destacamento policial ubicado en Juan Facundo Quiroga y Capitán Giachino. Un oficial llamó de inmediato a la ambulancia, pero la mujer estaba a punto de dar a luz y no podía esperar. Fue así como el policía a cargo empezó a ayudarla con los trabajos de parto. El bebé, de nombre Valentín, terminó naciendo en el módulo policial. Posteriormente, llegó la ambulancia y el personal de salud les dio la atención necesaria. Tanto el niño como la mamá están en buen estado de salud. Los vecinos y los familiares de la joven agradecieron a la Policía de Lomas por haber colaborado en el nacimiento de Valentín.

