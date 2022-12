Cascallares supervisó la obra de Capitan Olivera que avanza en dos frentes: hidraualica y pavimento

El Municipio de Almirante Brown, a partir del trabajo articulado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Presidente Perón, anunció que avanzan a pasos agigantados las obras en la avenida Capitán Olivera, una mejora que potenciará por completo la circulación uniendo las avenidas Hipólito Yrigoyen y Espora. Mariano Cascallares recorrió y supervisó los trabajos que se concentran en varios frentes simultáneos: la pavimentación con hormigón armado de cinco kilómetros de extensión y 9,34 metros de ancho a lo largo de toda la traza en ambas manos de circulación, la construcción de nuevas veredas e instalación de luminarias con tecnología LED potenciando las mejoras de urbanización en el barrio, y también los trabajos hidráulicos con la generación de nuevos desagües pluviales, 76 sumideros de tierra, 82 sumideros de pavimento y 86 cámaras de inspección. Esta megaobra histórica generará una mejora sustancial en la accesibilidad, vinculación y transitabilidad de toda esa zona de Almirante Brown y del partido vecino de Presidente Perón, beneficiando a miles de familias de numerosos barrios de Glew y de Longchamps, entre otras localidades brownianas. Cabe mencionar que la traza renovada con la pavimentación de hormigón y todo el equipamiento urbano ya previstos se extenderán desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la avenida Tomás Espora que ya fue asfaltada en su totalidad hasta el límite con Presidente Perón. Desde el Municipio de Almirante Brown recordaron, además, que en simultáneo se llevan adelante otras obras muy importantes como el Viaducto de Ruta 4 y los pasos bajo nivel en las calles Diehl, de Longchamps, y Presidente Perón, de la localidad de Rafael Calzada, además de la reciente habilitación del paso vehícular en el paso bajo nivel de la avenida San Martín. “Esta megaobra de pavimentación en una arteria clave como es la avenida Capitán Olivera generará conectividad y potenciará la transitabilidad en Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. Destacó, en esta línea, que “la obra es posible gracias a la articulación y apoyo constante del Gobierno Nacional, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación con Gabriel Katopodis y todo su equipo, y también por el trabajo mancomunado con el municipio de Presidente Perón”. El intendente interino Juan Fabiani sostuvo, además, que “se trata de obras estructurales que son muy importantes porque le cambian por completo la vida a los vecinos y vecinas y también modifica para mejor la realidad de los barrios brownianos”.

