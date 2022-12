Aumentos para el 2023: cuanto subirán la VTV, el subte, el colectivo y el tren

El subte, colectivos, trenes, estacionamiento medido y la Verificación Técnica Vehicular tendrán aumentos durante los primeros meses del 2023. Aumentos de la VTV Este lunes se oficializará un aumento del 131% en el trámite de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires. El incremento se realizará en dos partes, una en febrero y la otra en mayo. Así, el trámite pasará de valer $4.024 a costar $7.242 en febrero y $9.296 en mayo. En el caso de las motos, el aumento será progresivo y pasará de los $1.513 actuales hasta los $2.723 en febrero y los $3.495 en mayo. La última actualización de la VTV fue en enero de 2022. La verificación anual es obligatoria para vehículos con más de tres años de antigüedad o de más de 60.000 kilómetros de uso. También es obligatoria en el caso de las motos de más de un año de antigüedad. Estacionamiento medido En el caso del estacionamiento medido, el incremento será del 80% en un solo tramo y entrará en vigencia en febrero después de la audiencia pública, con lo que el valor de la hora pasará de $45 a $81. Con la incorporación del aumento también se incorporará una tarifa progresiva en las zonas que necesitas mayor rotación vehicular y donde se está aplicando el estacionamiento medido: parte de Retiro, San Telmo, San Nicolás, Monserrat, Recoleta y Balvanera. Esta modificación, prevista por ley, dispone un valor más alto en los lugares de estacionamiento con mayor concentración de vehículos. Son alrededor de 1000 espacios controlados que sumarán un 30% por hora de uso del espacio público. Es decir, la primera hora saldrá $81, la segunda $105,30, la tercera $136,90, la cuarta y todas las sucesivas, $178. Subtes Los aumentos en la tarifa del subte se realizarán en cuatro tramos a partir de marzo. Así, el pasaje pasará a costar $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y $80 en septiembre. Según Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), los aumentos responden a un incremento del 58% de los costos entre abril y octubre. La demanda de los pasajeros se mantiene estabilizada en torno al 70% de los usuarios de la pre pandemia. Colectivos Este viernes el Ministerio de Transporte de la Nación oficializó las nuevas tarifas de colectivos del AMBA y de trenes de corta y larga distancia que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero. En estos casos, desde marzo 2023 habrá ajustes todos los meses de acuerdo a la inflación. En el caso de los colectivos el boleto mínimo para los tramos de hasta tres kilómetros tendrá un incremento de 39%, con lo cual pasará de los actuales $25,20 a $35. Los trayectos de mayor rango recibirán una menor cantidad de subsidios pues tendrán aumentos que rondarán entre 39% y 49%, de forma escalonada. El tramo de tres a seis kilómetros subirá de $28 a $39; el de seis a 12, de $29,40 a $42; el de 12 a 27, de $30,80 a $45; y para los trayectos mayores a 27 kilómetros el pasaje aumentará de $32,20 a $48. Buenosaires.gov.ar Trenes En el caso de los trenes se aplicarán aumentos tanto en los servicios metropolitanos como en los regionales y en los de larga distancia de todo el país. En el AMBA los pasajes mínimos -de hasta 12 kilómetros- para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Tren de la Costa aumentarán 27,54%, al pasar de $17,25 ($7,76 para beneficiarios de la Tarifa Social) a $22 ($9,90). Mientras que el boleto máximo de más de 24 kilómetros llegará a los $35, con un aumento del 34,62%. La tarifa más baja de las líneas Roca, Belgrano Norte, Urquiza y Belgrano Sur se unificará en $17 ($7,65 para Tarifa Social), lo cual representa un aumento, para cada línea, de 58,14%, 78,95%, 51,11% y 58,14%, respectivamente.

Both comments and pings are currently closed.