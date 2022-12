Controles de alcoholemia: muchos positivos en Navidad

Durante la noche y ya en 25 de diciembre, se realizaron muchos controles de tránsito, donde los test de alcoholemia no fueron pasados por varios automovilistas. Enmarcados en el operativo “Viajá Seguro” 2023, el Ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano, fortaleció los controles durante los festejos de Nochebuena y Navidad, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). La fiscalización tuvo eje en documentación, el estado de los vehículos, la utilización de Sistemas de Retención Infantil y se realizaron controles de alcoholemia. Se utilizaron móviles, radares y alcoholímetros, sumados a la tecnología de drones y radares móviles. La ANSV, que dirige Pablo Martínez Carignano, realizó a nivel nacional operativos que incluyeron controles de alcoholemia, documentación, y la utilización del cinturón de seguridad. A la vez, la CNRT, a cargo de José Arteaga, montó operativos en todo el país, logrando fiscalizar transporte de carga y micros y trenes de larga distancia. Cabe destacar que en de 2011 a 2022 hemos logrado el índice de mortalidad en siniestros viales ha descendido en un 27%, de 15 a 11 fallecidos diarios. A su vez, según datos del Observatorio Vial dependiente de la ANSV, el alcohol uno de los factores determinantes al estar presente en, al menos, 1 de cada 4 siniestros viales graves.

