Un país palpita la final del mundial

La selección argentina se enfrentará este mediodía con su par de Francia por la gran final del Mundial de Qatar 2022, en busca de concretar el sueño a más de 36 años de la última consagración en la máxima cita del fútbol. Seguí toda la información minuto a minuto. La gran final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia se llevará a cabo a partir de las 12:00 (hora argentina) en el Estadio Lusail, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak y con su compatriota Tomasz Kwiatkowski en el VAR; al tiempo que la televisación será de TyC Sports y la TV Pública. El equipo “albiceleste” llega luego de eliminar a Croacia en semis por 3 a 0 con una sólida actuación, pero igualmente habría cambios definidos por parte del entrenador Lionel Scaloni. Marcos Acuña volvería en el lateral izquierdo en lugar de Nicolás Tagliafico tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que la duda pasa por la presencia de Lisandro Martínez -lo que significaría una línea de cinco en el fondo- o el regreso a la titularidad de Ángel Di María -implicaría un 4-3-3- en lugar de Leandro Paredes. Francia, por su parte, vivió días complicados por un virus que afectó a varios jugadores del plantel, pero este sábado todos estuvieron presentes en la última práctica de cara a la final ante Argentina. De esta manera, el entrenador Didier Deschamps podrá contar con todos los futbolistas, incluidos Aurelien Tchouaméni y Theo Hernández al superar una contusión en la cadera y otra en la rodilla, respectivamente.

Both comments and pings are currently closed.