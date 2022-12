Lali Espósito entonará el Himno Argentino en la final del Mundial

Con gran sorpresa se supo hoy bien temprano que la banfileña Lali Espósito estaba ensayando en el estadio de la gran final del Mundial Qatar 2022, las estrofas del Himno Nacional Argentino. Dos mujeres han sido elegidas para que canten el himno de Argentina y de Francia en vivo antes del partido final de esta copa.

La voz de la artista argentina contará con el apoyo de los más de 30 mil hinchas albicelestes que dirán presente en las tribunas del Estadio Lusail, el elegido para concluir este Mundial de Fútbol 2022. La cantante de 31 años viajó a Doha para participar del programa de televisión que trasmite Telefe “Por el mundo, mundial” invitada por Marley que es quien conduce el ciclo. Hace unas horas comenzó a hacer posteos en las historias de su cuenta de Instagram: @lalioficial donde se la puede ver muy emocionada. Escribió: “Es de manija, emoción y felicidad” después de mostrar sus lágrimas.

Respecto a su llegada a Qatar que hoy la ubica en el estadio para cantar el Himno Nacional, había manifestado: “Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: ¿se puede rechazar esto? No. Lo único que pedí fue un acompañante”. Por eso, decidió llamar a su hermano Patricio para invitarlo a esta aventura única de vivir un Mundial: “Me lo llevo al gordo te amo. Lo llamé por videollamada y se puso a llorar. Me decía ¿vos sabés lo que esto para un futbolero? “. Lali está en Qatar desde entonces con Patricio, su hermano, que es tan futbolero que hasta se hizo un tatuaje de Lionel Messi. Ante la noticia, los fans de Lali enseguida recordaron un video de la artista entonando el himno hace un tiempo atrás para comenzar a imaginar lo que pasará en la antesala del duelo que espera todo el país. EL HIMNO DE LA SELECCIÓN También, el seleccionado argentino cantó el himno nacional que abrió transmisiones de radio y tv este domingo. Los integrantes de la Selección argentina de fútbol entonaron las estrofas del Himno nacional que abrió este domingo las transmisiones de radio y televisión en el país, a tan solo doce horas del partido que disputarán en Qatar con Francia por la copa del Mundial. La transmisión del Himno Nacional argentino se realiza, según la ley 25.636 desde agosto de 2002, a las cero horas, es decir al comienzo de las emisiones de radio y televisión de todas las emisoras que funcionan en el país. Esta vez, el clásico video del Himno Nacional que cada medianoche entrelaza la composición de Blas Pareda con imágenes tomadas en las distintas provincias fue reemplazado por una versión cantada por los jugadores de la Selección argentina. Las imágenes correspondían a las presentaciones que se hizo de la selección en los distintos partidos que disputó en los estadios de Qatar. Esta iniciativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue realizada en conjunto con las principales señales de televisión de cara a la final del Mundial. Cedido por la empresa Torneos, el video fue difundido en los canales de aire por la Televisión Pública, Telefe, el trece, América, El Nueve y Net TV.

