La Orquesta Escuela cerró el año interpretando “!Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”

La Casa Municipal de la Cultura en Adrogué fue el escenario en la tarde del sábado de una nueva presentación de la Orquesta Escuela de Almirante Brown que, a pocas horas del partido histórico entre Argentina y Francia, cerró el año interpretando la canción “¡Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar!”, de La Mosca , para emoción de los cientos de vecinos presentes en el tradicional espacio comunal. La Orquesta Escuela Browniana repasó durante su despedida del 2022 un gran repertorio de temas que interpretó en el transcurso del año que finaliza a partir del trabajo del coordinador pedagógico Pablo Gandolfo y con la tarea articulada entre el Municipio de Almirante Brown y el Programa Provincial de Coros y Orquestas. Mariano Cascallares aseguró que con esta presentación en la Casa de la Cultura “vivimos la previa de una jornada histórica con la cultura y el deporte como motores de la esperanza de nuestro pueblo” y completó: la cultura genera oportunidades y nos enriquece en forma constante y por eso la apoyamos y de damos impulso junto a Juan Fabiani y a todo el equipo municipal”. A su turno el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología browniano, Sergio Pianciola, ponderó la tarea y el aporte de la Orquesta Escuela de Almirante Brown y la cada vez mayor participación de niñas y niños en dicho proyecto educativo y cultural.

Both comments and pings are currently closed.