Argentina completó su preparación para la final con un “picado” con toda la delegación

El seleccionado argentino completó este sábado su última práctica en el Mundial de Qatar 2022 antes de la final de este domingo ante Francia, el vigente campeón, con un “picado” en el que participaron todos los integrantes de la delegación. Luego de un mes de concentración en la Universidad de Qatar, el plantel conducido por Lionel Scaloni cerró su último día con un “picado” informal con todos los integrantes de la delegación. La cuenta oficial de la Selección publicó la foto grupal con el lema que se instaló desde el inicio de la Copa del Mundo: “Todos juntos”.

Both comments and pings are currently closed.