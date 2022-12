Este sabado el municipio suma dos puntos itinerantes de vacunación en Don Orione y Adrogué

El Municipio de Almirante Brown sumó nuevamente para este sábado 17 de diciembre dos puntos de vacunación itinerantes contra el Covid-19 en el Boulevard Shopping, de Adrogué, y en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°12 “Don Orione”. Se trata de dos lugares en donde ya se realizaron jornadas de inmunización itinerantes, las cuales permitieron que más de 800 vecinos y vecinas se acercaran para completar el esquema y también sumen sus dosis de refuerzo. En esta oportunidad, en el punto del Boulevard Shopping (que también estuvo funcionando toda esta semana con un cronograma especial de lunes a viernes), la jornada de vacunación para este sábado será de 12 a 18 horas, en tanto que en el CAPS N°12, será de 8 a 14. “Seguimos sumando puntos de vacunación en Almirante Brown. Además de las postas fijas que tenemos de lunes a viernes, incorporamos el sábado ya que muchos vecinos y vecinas por cuestiones de horario tal vez no pueden acercarse en la semana”, explicó Mariano Cascallares, quien remarcó también el trabajo articulado con el Gobierno Nacional y Provincial. Las jornadas itinerantes del sábado se suman a las postas de vacunación fijas que se realizan de lunes a viernes de 8 a 18 horas en los CAPS N°8 “El Encuentro” de Malvinas Argentinas (Ituzaingó N° 319); el CAPS N°12 “Don Orione” (Carcarañá y Eva Perón), y el CAPS N°23 “Glew Sur” (Zufriategui N° 3550), además de los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez. El intendente interino, Juan Fabiani, destacó además que es “importante que los vecinos y vecinas avancen con la aplicación de las vacunas ya que eso permitirá evitar rebrotes y complicaciones”, al tiempo que agradeció el “enorme trabajo que se realiza en los puntos fijos e itinerantes de vacunación”. Finalmente, desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown recordaron que también se efectúa la vacunación pediátrica indicada a niños y niñas a partir de los 6 meses y hasta los 3 años inclusive. En estos casos, la inoculación se efectúa en los CAPS N°11 “La Gloria” de San José (La Calandria N°1630); CAPS N°31 “Burzaco” (Alsina N°2116); el CAPS N°16 “Rafael Calzada” (San Martín N°4900). INFORMACIÓN IMPORTANTE El Municipio de Almirante Brown especificó quiénes, según edad y condiciones de riesgo, y de qué manera deben aplicarse las dosis de refuerzo. Los niños y niñas de seis meses a 2 años inclusive deben recibir un total de dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas entre cada una, mientras que de 3 a 17 años deben recibir el esquema completo de dos dosis y un refuerzo 4 meses después de la segunda vacuna. Las personas mayores de 18 años, asimismo, deberán recibir un total de dos dosis, más dos refuerzos con un intervalo de 4 meses entre estos. En relación al tercer refuerzo (o quinta dosis), deben recibirlo todas las personas mayores de 50 años, personal de salud y mayores de 12 años con condiciones de riesgo. Finalmente, desde la Comuna indicaron que los pacientes inmunocomprometidos mayores de 12 años y personas mayores de 50 años los cuales hayan recibido sinopharm como esquema primario, deberán recibir un tercer refuerzo (6ta dosis).

