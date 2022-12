Messi igualó el récord de Batistuta: “Estoy feliz de estar a la altura de un goleador”

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi , alcanzó un nuevo récord ya que con el gol, de penal, ante Países Bajos igualó lo marca de diez tantos que tenía Gabriel Batistuta como máximo artillero nacional en Mundiales. “Si, sabía lo del ‘Bati’. Estoy feliz de estar a la altura de un goleador histórico como él”, expresó Messi en la zona mixta del estadio Lusail. Messi marcó su gol número 10 e igualó el registro del “Batigol” que hizo 10 tantos en 12 partidos de tres Mundiales distintos (1994, 1998 y 2002). El capitán del equipo ya había superado a Diego Maradona y a Guillermo Stabile, quienes habían marcado ocho. Messi lleva 4 goles en Qatar 2022 y el resto los repartió de la siguiente manera: Convirtió 1 en Alemania 2006, 4 en Brasil 2014, 1 en Rusia 2018 y 3 en Qatar 2022. En Sudáfrica 2010 fue en el único que se despidió sin goles. Messi también superó otro marca histórica ya que llegó a los 17 partidos como capitán del seleccionado argentino en la Copa del Mundo y superó por uno a Diego Armando Maradona. Además, como si fuera poco, el astro se aseguró la posibilidad de poder ser el futbolista con mayor cantidad de partidos en la historia de las Copas del Mundo. Messi participó de su partido número 24, con las semifinales igualará al alemán Lothar Matthäus y si juega el séptimo partido lo podría superar.

