El municipio finalizó la primera etapa de relocalización de 131 familias en Barrio Lindo y siguen las obras

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, finalizó la primera etapa de relocalización de 131 familias en las flamantes viviendas de Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas, y anunció que las obras en las casas restantes avanzan a todo ritmo. Este importante avance se efectúa en el marco del programa de relocalización de los vecinos y vecinas que vivían en situación de riesgo a orillas del arroyo del Rey, de la cuenca Matanza-Riachuelo, a partir de un trabajo mancomunado con ACUMAR. Cabe destacar que el acto de presentación de estas viviendas se realizó a fines de octubre y contó con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el ministro saliente de esa cartera Jorge Ferraresi. En este sentido, las 104 viviendas restantes del programa “Barrio Lindo I” serán entregadas próximamente, en tanto que las 329 casas pertenecientes a “Barrio Lindo II”, se estima serán otorgadas hacia abril de 2023. Dichas viviendas son de dos a cinco habitaciones, en tanto que los barrios cuentan todos los servicios de agua, electricidad y gas, además de pavimentos, alumbrado con tecnología LED, veredas y desagües pluviales, entre otros servicios. “Estamos orgullosos de haber finalizado la primera etapa del proceso de relocalización de vecinas y vecinos en las nuevas viviendas de Barrio Lindo, con un total de 131 familias ya reubicadas que disfrutan del techo propio”, sostuvo Mariano Cascallares, quien subrayó el trabajo articulado con el Gobierno Nacional. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani remarcó, por su parte, que “se trata de viviendas que eran históricamente esperadas por las familias y que hoy gracias a un Gobierno Nacional presente y un constante trabajo articulado los sueños de tener la casa propia se están haciendo realidad”.

