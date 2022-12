Pequeños productores formoseños piden ayuda para enfrentar la “tragedia de la sequía”

El coordinador del Frente Nacional Campesino (FNC), Benigno López, pidió hoy “ayuda a los Gobiernos” de la provincia de Formosa y de la Nación para “poder hacer frente a esta verdadera tragedia que se vives con una sequía que ya lleva tres años”, y que afecta a más de 200 familias que producen en el oeste provincial. “Estamos viviendo una verdadera emergencia hídrica, con una sequía que golpea en forma trágica a la provincia de Formosa, en especial a los pequeños productores del interior provincial”, explicó el titular del FNC en diálogo con Télam. En este sentido, señaló que “centenares de familias campesinas del oeste formoseño, de los departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo que están viviendo una verdadera tragedia, debido a la larga sequía, los efectos devastadores del cambio climático, y la gran pérdida de cabeza de ganado y de siembras”. “Esta sequía histórica está golpeando en forma trágica al oeste formoseño. Es por eso que solicitamos a las autoridades competentes ayuda urgente para las más de 200 familias campesinas “ Benigno López-coordinador del Frente Nacional Campesino En ese marco, López indicó que las afectadas “son familias campesinas que hacen ganadería de monte, y crían cerdos, caprinos, ovinos y vacunos” y subrayó que “la sequía lleva ya alrededor de tres años” En ese marco, Benigno López pidió ayuda “a los Gobiernos, para poder hacer frente este drama”. “Esta sequía histórica está golpeando en forma trágica al oeste formoseño. Es por eso que solicitamos a las autoridades competentes ayuda urgente para las más de 200 familias campesinas que viven una verdadera tragedia por falta de agua para tomar y agua y forraje para sus ganados”, completó el dirigente del FNC.

Both comments and pings are currently closed.