Cascallares y Fabiani conmemoraron el Día del Gaucho junto a centros tradicionalistas

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, conmemoraron el Día Nacional del Gaucho junto a representantes de centros tradicionalistas del distrito, en un emotivo acto realizado en Burzaco. La actividad se llevó adelante en el Monumento al Gaucho, ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Manuel Quintana, donde las autoridades colocaron una ofrenda floral. “Hoy es el Día Nacional del Gaucho en homenaje a este personaje emblemático elevado a la categoría de héroe nacional tras la publicación del Martín Fierro, de José Hernández, el 6 de diciembre de 1872”, remarcó Mariano Cascallares quien destacó “el acompañamiento de los centros tradicionalistas brownianos para rendir este homenaje tan sentido”. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani agradeció a los centros por su presencia y destacó la “importancia de reconocer a esta figura tan importante para la cultura argentina”. De la actividad participaron el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso, y el coordinador de Centros Tradicionalistas, Ismael Rodríguez, además de representantes de Centros de todo Almirante Brown.

