El Gobierno anunció un pago extraordinario de $10.000 para jubilados mayores de 80 años

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, anunciaron este viernes un pago extraordinario de $10.000 para jubilados mayores de 80 años en diciembre, de cara a las fiestas de fin de año. Se trata de un beneficio que recibirán más de un millón de adultos mayores, en el marco del Programa Alimentario de la entidad. Según explicó Volnovich, en conferencia de prensa, podrán acceder los mayores de 80 años, que cobren hasta un haber y medio jubilatorio. Además, puntualizó que los beneficiarios “serán integrados en forma automática en los meses siguientes al Programa Alimentario del PAMI, cobrando $ 2.500 todos los meses”. Esto será de forma automática, o sea que no habrá que hacer ningún trámite. “Es importante destacar que estamos haciendo un esfuerzo, que lo podemos hacer gracias al Impuesto País y es por eso que podemos afrontar este aumento importante de la prestación que no solo recupera la inflación mes a mes, sino que recupera también cuatro años de inflación de la gestión anterior donde el bolsón no se había aumentado”, sostuvo la funcionaria. Al tomar la palabra, Massa indicó que “la idea es mejorar los ingresos jubilatorios, a medida que vamos recorriendo un camino de descenso de la inflación” y añadió que “esta medida es posible básicamente porque se hace con recursos propios del PAMI, a partir de un ahorro y de un proceso de buena administración, que nos permite llevar adelante este refuerzo”.

Both comments and pings are currently closed.