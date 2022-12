Cascallares y Fabiani inauguraron el nuevo edificio de la delegación de Ministro Rivadavia

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron el nuevo edificio de la delegación de la localidad de Ministro Rivadavia, con el objetivo de seguir potenciando y mejorando la atención y los servicios para la comunidad. La actividad se llevó adelante en el flamante establecimiento ubicado en el cruce de Acosta y M.P de Muesca, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta, descubrieron una placa conmemorativa y recorrieron las instalaciones del edificio. La nueva delegación se suma a las construidas y recientemente inauguradas en las localidades de José Mármol y Glew, en tanto que la de Rafael Calzada también será puesta en marcha próximamente. El espacio funciona de lunes a viernes de 8 a 14 horas y además de los servicios tradicionales que se efectúan en estas dependencias, los vecinos y vecinas tendrán a disposición un Registro Provincial de las Personas, un Cajero Automático y una Caja de Cobros del Banco Provincia y una oficina descentralizada vinculada al área de Niñez, además de la flamante Casa de la Cultura ubicada en el mismo predio. “Estamos muy contentos inaugurando el nuevo edificio de la delegación de Ministro Rivadavia, que se suma a los ya puestos en marcha en José Mármol y Glew con el objetivo de potenciar los servicios para nuestros vecinos y vecinas”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea se expresó también Juan Fabiani, quien subrayó el “compromiso de seguir sumando más y mejores obras de infraestructura en todos los rincones de Almirante Brown”. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el subsecretario de Desarrollo, Planificación y Servicios Públicos, Pablo Scibilia; el cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, Marcelo Portillo, y el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, además de vecinos y vecinas.

Both comments and pings are currently closed.