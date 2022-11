Vecino de Llavallol, viajó a Mar del Plata y lleva casi un mes desaparecido

Matías Nahuel Tarela tiene 28 años, es oriundo de Llavallol y su familia lleva casi un mes sin saber nada sobre él, desde que viajó a Mar del Plata por trabajo. Según informaron desde su entorno, el último contacto con Matías fue el 1° de noviembre, cuando habló con sus hijos desde la ciudad balnearia. Desde ese momento no pudieron volver a ubicarlo. “Él fue a Mar del Plata con una amiga supuestamente con posibilidad de trabajo. Eso fue el 30 de septiembre. Mantuvimos comunicación telefónica hasta el 22 de octubre conmigo y hasta el 1° de noviembre con los hijos”, comentó Elisa, la madre de Matías, en charla con La Unión. Matías no tiene un celular adonde puedan llamarlo y tampoco pueden contactar a la joven que lo acompañó. “En esa última conversación dijo que quería volver. No nos podemos comunicar al celular de la chica y no sé si le pasó algo”, señaló Elisa. La gran preocupación de su mamá es el problema de adicciones que tiene el joven. “Él es adicto y depresivo. Nunca superó la muerte de su beba de un mes. Tomó el camino equivocado pero no es mala persona. Es amable, ayuda y tiene buenos modales y no es sólo porque soy la mamá”, dijo con angustia la mujer. Matías mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura robusta, rubio y de ojos celestes. “Tiene en los antebrazos tatuado el nombre de sus hijas, en el pecho el del nene y en la espalda la cara del Indio Solari con una frase de una canción de él”, precisó su madre. La denuncia por la desaparición fue radicada en la Comisaría 4ª de Llavallol y derivada a la Jefatura de Policía de Mar del Plata. Quienes tengan alguna información que permita ubicar a Matías deben comunicarse al 15-6146-0261.

Both comments and pings are currently closed.