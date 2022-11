Por amplia mayoria el Concejo Deliberante aprobó el presupuesto 2023 de Brown

En una sesión realizada anoche, el Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó por una amplia mayoría el Presupuesto 2023 enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el cual asciende a un total de 25.300 millones de pesos. Durante la mencionada sesión también fueron aprobadas las Ordenanzas Fiscal y la Tarifaria. Como viene ocurriendo en los últimos años, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO SOCIAL y SALUD son las áreas con mayor incidencia en el Presupuesto Municipal 2023. En materia de SEGURIDAD y prevención del delito también se registra un fuerte incremento de la inversión municipal. En tanto, el aprobado Presupuesto 2023 incluye el financiamiento de obras consideradas de vital importancia, como por ejemplo el Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos (Burzaco), el Paso Bajo Nivel de la calle Diehl en Longchamps, el Parque Don Orione, y la Casa de Día para Jóvenes en Glew, entre muchos otros emprendimientos. El dato político destacado es que el Presupuesto Municipal 2023 fue aprobado por veinte votos a favor y cuatro en contra. Y fue acompañado en general por el bloque del Frente de Todos, por Unidad Peronista y por la mitad del bloque de Juntos por el Cambio. El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, indicó que “se aprobaron las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria en una Asamblea en la cual participaron Mayores Contribuyentes y concejales. A continuación se llevó adelante la Sesión Ordinaria en la que se aprobó por amplia mayoría el Presupuesto 2023”, completó. El concejal señaló que tanto la Fiscal y Tarifaria como el Presupuesto se trabajaron en Comisión, que fueron debatidos y discutidos lográndose importantes consensos y despachos favorables de varias reuniones de comisiones, de Hacienda y Asuntos Legales. Por su parte, la titular del Bloque del Frente de Todos en el Deliberativo browniano, Cecilia Cecchini, y la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Antonela Napoli, destacaron las fortalezas del Presupuesto, como la inversión proyectada en Salud, Obras Públicas y Seguridad junto a Desarrollo Social lo que marca cuáles son las prioridades de la gestión municipal y habla a las claras de que en Almirante Brown tenemos un Estado Presente”. Finalmente desde el bloque de Juntos por el Cambio el edil Pablo Maseda precisó: “sería ingrato de mi parte no reconocer que ante la problemática del día a día que se le viene planteando al Ejecutivo en los barrios, en la mayoría de los casos llega la solución en beneficio de los brownianos”. Y finalizó ponderando “las obras que se vienen realizando”. EL DETALLE DE LOS PROYECTOS Se destacó que tanto el Presupuesto Municipal de Almirante Brown 2023 como el proyecto de Ordenanzas Fiscal y Tarifaria ingresaron al Concejo Deliberante respetando los plazos y las formas que establece la ley. Dichas iniciativas recibieron tratamiento en las Comisiones de Hacienda y de Asuntos Legales alcanzando despacho favorable. Vale consignar que estos proyectos se encuentran en concordancia con la evolución de los recursos percibidos y la proyección de obras y servicios planificados manteniendo el equilibrio en las cuentas municipales. En Almirante Brown se proyecta una actualización de las Tasas del 30 por ciento dependiendo de la zona y localidad. La Ordenanza Tarifaria establece un 5% de descuento por pago anual.

